Festival Cep by Cep – Visite d’un domaine en conversion Bio 11 Rue Sainte Catherine Louchy-Montfand, 25 juin 2023, Louchy-Montfand.

Louchy-Montfand,Allier

Nous avons tous entendu parler du bio. Mais savons-nous tous exactement en quoi cela diffère du « conventionnel » ? Le viticulteur vous expliquera pourquoi il a choisi de se convertir, et quels sont les avantages et les contraintes de ce mode de culture..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

11 Rue Sainte Catherine Domaine Bonvin

Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



We’ve all heard of organic. But do we all know exactly how it differs from « conventional »? The winegrower will explain why he chose to convert, and what the advantages and constraints of this method of cultivation are.

Todos hemos oído hablar de los productos ecológicos. Pero ¿sabemos todos en qué se diferencia exactamente de los « convencionales »? El viticultor explicará por qué optó por la conversión y cuáles son las ventajas y limitaciones de este método de cultivo.

Wir haben alle schon einmal von Bio gehört. Aber wissen wir alle genau, wie sich das von « konventionellem » Anbau unterscheidet? Der Winzer erklärt Ihnen, warum er sich für die Umstellung entschieden hat und welche Vorteile und Einschränkungen diese Art des Anbaus mit sich bringt.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Val de Sioule