Cinéma Arudy : « Ciné – Galette » – Chasse gardée 11 Rue Saint-Michel Arudy, 14 janvier 2024, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

Ciné – Galette

Venez fêter l’épiphanie au cinéma avec une galette offerte aux spectateurs à l’issu de la séance. Une place offerte aux reines et aux rois !

Film : Chasse Gardée

Durée : 1h41 / Comédie

De : Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

Avec : Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse !.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



