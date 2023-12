Cinéma Arudy : Les 3 Mousquetaires, Milady 11 Rue Saint-Michel Arudy, 12 janvier 2024, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:00:00

fin : 2024-01-12

Durée : 1h 55min / Aventure, Historique

De : Martin Bourboulon

Par : Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte

Avec : François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France..

Durée : 1h 55min / Aventure, Historique

De : Martin Bourboulon

Par : Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte

Avec : François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Durée : 1h 55min / Aventure, Historique

De : Martin Bourboulon

Par : Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte

Avec : François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées