Cinéma Arudy : L’Hiver d’Edmond et Lucy 11 Rue Saint-Michel Arudy, 10 janvier 2024, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 17:00:00

fin : 2024-01-10

Durée : 0h 45min / Animation, Famille – A partir de 3 ans

De : François Narboux

Edmond l’écureuil et son amie Lucy l’oursonne vivent dans un majestueux châtaignier, au coeur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d’aventures. Même en hiver, quand tout est blanc et silencieux… Ils vont découvrir de belles surprises !

D’après l’oeuvre originale d’Astrid Desbordes et Marc Boutavant Edmond et ses amis, publiée aux Éditions Nathan © 2013.

EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



