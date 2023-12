Cinéma Arudy : « Opéra au cinéma » – Les noces de Figaro VO 11 Rue Saint-Michel Arudy, 7 janvier 2024, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07

Durée : 3h40 / Opéra VO

De : Netia Jones

Avec : Christopher Matman, Maria Bengtsson, Ying Fang

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des pages musicale les plus déchirantes. La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour, mais non sans espièglerie, les rapports humains, dans une mise en scène qui vient confondre réalité et fiction au point de se demander, comme le Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

Boissons offertes par le cinéma..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées