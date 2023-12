Cinéma Arudy : Le Grand magasin 11 Rue Saint-Michel Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

11 Rue Saint-Michel Arudy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 17:00:00

fin : 2024-01-06 Durée : 1h10 / Animation, Famille, Aventure

De : Yoshimi Itazu

Avec : Kawaida Natsumi, Takeo Otsuka, Nobuo Tobita Akino est l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial : les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes !.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

