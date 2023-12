Cinéma Arudy : Wish – Asha et la bonne étoile 11 Rue Saint-Michel Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques
30 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 17:00:00

fin : 2023-12-30 Durée : 1h42 / Animation, aventure

De : Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Avec : Océane Demontis, Ariana DeBose, Lambert Wilson Jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, Asha vit dans un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

