Cinéma Arudy : Soudain seuls 11 Rue Saint-Michel Arudy, 29 décembre 2023, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 21:00:00

fin : 2023-12-29

Durée : 1h 51min / Thriller, Romance, Drame

De : Thomas Bidegain

Par : Thomas Bidegain, Valentine Monteil

Avec : Gilles Lellouche, Mélanie Thierry

En couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d’atteindre l’Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage, près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s’abat sur eux et leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain seuls face au danger et à l’hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



