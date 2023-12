Cinéma Arudy : « Le monde de Hayao Miyazaki » – Le Château dans le ciel 11 Rue Saint-Michel Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Cinéma Arudy : « Le monde de Hayao Miyazaki » – Le Château dans le ciel 11 Rue Saint-Michel Arudy, 27 décembre 2023, Arudy. Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 Durée : 2h 04min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille

De : Hayao Miyazaki

Avec : Mayumi Tanaka, Jim Cummings, Hiroshi Ito Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde de Muska, un gentleman machiavélique trop poli pour être honnête. Sauvée par le jeune Pazu, Sheeta se réfugie dans un village de mineurs. Là, elle tentera avec le garçon de percer le secret de ses origines pour prouver que l’histoire de Laputa, l’île merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas une légende….

Durée : 2h 04min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille

De : Hayao Miyazaki

Avec : Mayumi Tanaka, Jim Cummings, Hiroshi Ito Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde de Muska, un gentleman machiavélique trop poli pour être honnête. Sauvée par le jeune Pazu, Sheeta se réfugie dans un village de mineurs. Là, elle tentera avec le garçon de percer le secret de ses origines pour prouver que l’histoire de Laputa, l’île merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas une légende…

Durée : 2h 04min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille

De : Hayao Miyazaki

Avec : Mayumi Tanaka, Jim Cummings, Hiroshi Ito Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde de Muska, un gentleman machiavélique trop poli pour être honnête. Sauvée par le jeune Pazu, Sheeta se réfugie dans un village de mineurs. Là, elle tentera avec le garçon de percer le secret de ses origines pour prouver que l’histoire de Laputa, l’île merveilleuse flottant dans les airs, n’est pas une légende… EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64260 Lieu 11 Rue Saint-Michel Adresse 11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Ville Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 11 Rue Saint-Michel Arudy Latitude 43.1034 Longitude -0.43038 latitude longitude 43.1034;-0.43038

11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/