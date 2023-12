Cinéma Arudy : « Le monde de Hayao Miyazaki » – Le Garçon et le Héron 11 Rue Saint-Michel Arudy, 27 décembre 2023, Arudy.

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27

Durée : 2h 03min

Genre : Animation, Drame, Aventure, à partir de 10 ans

Réalisé par : Hayao Miyazaki

Avec : Gavril Dartevelle, Soma Santoki, Padrig Vion

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées