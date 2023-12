Cinéma Arudy : Mars Express 11 Rue Saint-Michel Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Cinéma Arudy : Mars Express 11 Rue Saint-Michel Arudy, 26 décembre 2023, Arudy. Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 21:00:00

fin : 2023-12-26 Durée : 1h25

De : Jérémie Périn

Avec : Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité..

Durée : 1h25

De : Jérémie Périn

Avec : Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité.

Durée : 1h25

De : Jérémie Périn

Avec : Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Njo Lobé En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité. EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64260 Lieu 11 Rue Saint-Michel Adresse 11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Ville Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 11 Rue Saint-Michel Arudy Latitude 43.1034 Longitude -0.43038 latitude longitude 43.1034;-0.43038

11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/