Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:30:00

fin : 2023-12-22 Durée : 2h 05min / Drame, Romance

De : Katell Quillévéré

Par : Katell Quillévéré, Gilles Taurand

Avec : Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire 1947. Sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel restaurant, mère d’un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c’est comme une évidence. La providence. Si l’on sait ce qu’elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien….

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

