Cinéma Arudy : Napoléon VOSTFR 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h38 VOSTFR

Genre : Biopic, Historique, Guerre (Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs).

Réalisé par : Ridley Scott

Avec : Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

Fresque spectaculaire, « Napoléon » s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie..

2023-12-19

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h38 VOSTFR

Genre: Biopic, Historical, War (Warning: some scenes, words or images may offend viewers’ sensibilities).

Directed by : Ridley Scott

Starring : Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

A spectacular fresco, « Napoleon » follows the rise and fall of Emperor Napoleon Bonaparte. The film traces Bonaparte’s relentless conquest of power through the prism of his passionate and tormented relationship with Josephine, the great love of his life.

Duración: 2h38 VOSTFR

Género: Biopic, Histórico, Guerra (Advertencia: algunas escenas, palabras o imágenes pueden ofender al espectador).

Dirigida por : Ridley Scott

Protagonistas: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

Un fresco espectacular, « Napoleón » sigue el ascenso y la caída del emperador Napoleón Bonaparte. La película traza la implacable conquista del poder por parte de Bonaparte a través del prisma de su apasionada y atormentada relación con Josefina, el gran amor de su vida.

Dauer: 2 Std. 38 VOSTFR

Genre: Biopic, Historisch, Krieg (Warnung: Szenen, Aussagen oder Bilder können die Sensibilität der Zuschauer verletzen).

Regie: : Ridley Scott

Mit : Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

Als spektakuläres Fresko beschäftigt sich « Napoleon » mit dem Aufstieg und dem Fall des Kaisers Napoleon Bonaparte. Der Film zeichnet Bonapartes hartnäckige Eroberung der Macht durch das Prisma seiner leidenschaftlichen und quälenden Beziehung zu Josephine, seiner großen Liebe, nach.

