Cinéma Arudy : L’enlèvement VOSTFR 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h14 VOSTFR

Genre : Drame

Réalisé par : Marco Bellocchio

Avec : Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

En 1858, à Bologne, les soldats du Pape font irruption chez une famille juive. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, le fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique..

2023-12-18 fin : 2023-12-18 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h14 VOSTFR

Genre: Drama

Directed by : Marco Bellocchio

Starring : Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

In 1858, in Bologna, the Pope’s soldiers burst into the home of a Jewish family. On the orders of the cardinal, they have come to take Edgardo, the seven-year-old son. The child had allegedly been secretly baptized by his wet nurse as a baby, and the pontifical law is indisputable: he must receive a Catholic education.

Duración: 2h14 VOSTFR

Género: Drama

Dirigida por : Marco Bellocchio

Protagonistas : Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

En 1858, en Bolonia, los soldados del Papa irrumpen en casa de una familia judía. Por orden del cardenal, han venido a llevarse a Edgardo, el hijo de siete años. Al parecer, el niño había sido bautizado en secreto por su nodriza cuando era un bebé, y la ley papal es incuestionable: debe recibir una educación católica.

Dauer: 2h14 VOSTFR

Genre: Drama

Regie: Marco Bellocchio

Mit: Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

Im Jahr 1858 dringen in Bologna die Soldaten des Papstes in das Haus einer jüdischen Familie ein. Auf Befehl des Kardinals wollen sie Edgardo, den siebenjährigen Sohn, mitnehmen. Das Kind soll als Baby heimlich von seiner Amme getauft worden sein und das päpstliche Gesetz ist unbestreitbar: Er muss eine katholische Erziehung erhalten.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées