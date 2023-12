Cinéma Arudy : Et la fête continue 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h46

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par : Robert Guédiguian

Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark

A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 46 minutes

Genre: Dramatic comedy

Directed by : Robert Guédiguian

Starring : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark

In Marseille, Rosa, 60, has devoted her life to her family and to politics with the same sense of sacrifice. Everyone thinks she is unshakeable, especially as Rosa is the only one who could seal the union of the left on the eve of a decisive electoral deadline. In the end, she puts up with it all, until the day she falls in love with Henri.

Duración: 1 hora 46 minutos

Género: Comedia dramática

Dirigida por : Robert Guédiguian

Intérpretes: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark

En Marsella, Rosa, de 60 años, ha dedicado su vida a su familia y a la política con el mismo sentido del sacrificio. Todos la consideran inquebrantable, sobre todo porque Rosa es la única que podría sellar la unión de la izquierda en vísperas de unas elecciones decisivas. Al final, lo aguanta todo, hasta el día en que se enamora de Henri.

Dauer: 1 Std. 46 Min

Genre: Dramatische Komödie

Regie: Robert Guédiguian

Mit: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark

In Marseille hat die 60-jährige Rosa ihr Leben ihrer Familie und der Politik mit dem gleichen Sinn für Aufopferung gewidmet. Alle glauben, dass sie unerschütterlich ist, zumal Rosa die Einzige ist, die die Vereinigung der Linken am Vorabend eines entscheidenden Wahltermins besiegeln könnte. Rosa kommt mit all dem gut zurecht, bis sie sich eines Tages in Henri verliebt.

