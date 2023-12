Cinéma Arudy : La Tresse 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h59

Genre : Drame

Réalisé par : Laetitia Colombani

Avec : Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 59 minutes

Genre: Drama

Directed by : Laetitia Colombani

Starring : Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Three lives, three women, three continents. Three battles to fight. Although they don’t know each other, Smita, Giulia and Sarah are unknowingly linked by their most intimate and singular bond.

Duración: 1 hora 59 minutos

Género: Drama

Dirigida por : Laetitia Colombani

Intérpretes : Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Tres vidas, tres mujeres, tres continentes. Tres batallas que librar. Aunque no se conocen, Smita, Giulia y Sarah están unidas sin saberlo por su vínculo más íntimo y singular.

Dauer: 1h59

Genre: Drama

Regie: Laetitia Colombani

Mit: Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Drei Leben, drei Frauen, drei Kontinente. Drei Kämpfe, die es zu bestehen gilt. Auch wenn sie sich nicht kennen, sind Smita, Giulia und Sarah ohne es zu wissen durch das Intimste und Einzigartigste verbunden, was sie haben.

