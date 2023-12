Cinéma Arudy : l’Incroyable noël de Shaun le mouton 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 0h50

Genre : Animation, Aventure, Comédie, Famille, à partir de 3 ans

Réalisé par : Steve Cox, Liz Whitaker, David Scanlon

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 0h50

Genre: Animation, Adventure, Comedy, Family, age 3 and up

Directed by : Steve Cox, Liz Whitaker, David Scanlon

This year, Christmas should be perfect! But with Shaun and his flock of friends, nothing ever goes according to plan? The joyous preparations quickly turn into a mission impossible: between the Tyrolean tinsel, the surprise gift-wrapping and the not-so-beautiful children, it’s going to be no mean feat to get everyone around the tree. Ready for a sleigh chase? On your marks, get set, get set!

Duración: 0h50

Género: Animación, Aventura, Comedia, Familia, a partir de 3 años

Dirigida por : Steve Cox, Liz Whitaker, David Scanlon

Este año, ¡la Navidad debería ser perfecta! Salvo que con Shaun y su bandada de amigos nada sale nunca según lo previsto.. Los alegres preparativos pronto se convierten en una misión casi imposible: entre el espumillón, los paquetes sorpresa envueltos para regalo y los niños traviesos, no va a ser tarea fácil conseguir que todo el mundo rodee el árbol. ¿Listo para una persecución en trineo? En sus marcas, ¡preparados, listos!

Dauer: 0h50

Genre: Animation, Abenteuer, Komödie, Familie, Ab 3 J

Regie: Steve Cox, Liz Whitaker, David Scanlon

Dieses Jahr sollte Weihnachten perfekt sein! Doch bei Shaun und seiner Herde von Freunden läuft nichts so, wie es soll? Die fröhlichen Vorbereitungen verwandeln sich schnell in eine fast unmögliche Mission: Zwischen Tiroler Girlanden, Überraschungsgeschenkpaketen und nicht ganz so braven Kindern ist es keine leichte Aufgabe, alle um den Baum zu versammeln. Sind Sie bereit für eine Verfolgungsjagd mit dem Schlitten? Auf die Plätze, fertig, Schaf!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées