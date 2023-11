Cinéma Arudy : La rivière 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h44

Genre : Documentaire

Réalisé par: Dominique Marchais

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h44

Genre: Documentary

Directed by: Dominique Marchais

Between the Pyrenees and the Atlantic run powerful rivers called gaves. Corn fields make them thirsty, while dams block the flow of salmon. Human activity is disrupting the water cycle and the river?s biodiversity. Men and women look with curiosity and love at this fascinating world of beauty and disaster

Duración: 1 hora 44 minutos

Género: Documental

Dirigido por: Dominique Marchais

Entre los Pirineos y el Atlántico corren poderosos ríos llamados gaves. Los campos de maíz les dan sed y las presas bloquean el paso de los salmones. La actividad humana perturba el ciclo del agua y la biodiversidad del río. Hombres y mujeres contemplan con curiosidad y amor este fascinante mundo de belleza y desastre

Dauer: 1 Std. 44 Min

Genre: Dokumentarfilm

Regie: von: Dominique Marchais

Zwischen den Pyrenäen und dem Atlantik fließen mächtige Flüsse, die man Gaves nennt. Maisfelder machen sie durstig, Staudämme blockieren die Wanderung des Lachses. Menschliche Aktivitäten bringen den Wasserkreislauf und die Artenvielfalt der Flüsse durcheinander. Männer und Frauen blicken neugierig und verliebt in diese faszinierende Welt aus Schönheit und Katastrophe

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées