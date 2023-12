Cinéma Arudy : Le théorême de Marguerite 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h52

Genre : Drame

Réalisé par : Anna Novion

Avec : Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau

L’avenir de Marguerite, brillante élève en Mathématiques à l’ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu’elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l’édifice s’effondre..

Running time: 1 hour 52 minutes

Genre: Drama

Directed by : Anna Novion

Starring : Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau

Marguerite, a brilliant mathematics student at the ENS, has her future all mapped out. The only girl in her class, she is finishing a thesis that she is due to present to an audience of researchers. On the big day, a mistake upsets all her certainties and the whole edifice collapses.

Duración: 1 hora 52 minutos

Género: Drama

Dirigida por : Anna Novion

Intérpretes : Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau

Marguerite, una brillante estudiante de matemáticas de la ENS, parece tener el futuro resuelto. Única chica de su promoción, está terminando una tesis que debe presentar ante un auditorio de investigadores. El gran día, un error hace tambalear todas sus certezas y todo el edificio se viene abajo.

Dauer: 1h52

Genre: Drama

Regie: Anna Novion

Mit: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau

Die Zukunft von Marguerite, einer brillanten Mathematikstudentin an der ENS, scheint vorgezeichnet. Als einziges Mädchen in ihrem Jahrgang schließt sie ihre Dissertation ab, die sie vor einer Gruppe von Wissenschaftlern vortragen soll. Am Tag X unterläuft ihr ein Fehler und das ganze Gebäude stürzt ein.

