Cinéma Arudy : Inestimable 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h32

Genre : Comédie

Réalisé par : Eric Fraticelli

Avec : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Philippe Corti

L’histoire vraie de trois amis qui découvrent un trésor… inestimable !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h32

Genre: Comedy

Directed by : Eric Fraticelli

Starring : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Philippe Corti

The true story of three friends who discover a priceless treasure!

Duración: 1h32

Género: Comedia

Dirigida por : Eric Fraticelli

Intérpretes : Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Philippe Corti

La historia real de tres amigos que descubren un tesoro de valor incalculable

Dauer: 1 Std. 32 Min

Genre: Komödie

Regie: Eric Fraticelli

Mit: Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Philippe Corti

Die wahre Geschichte von drei Freunden, die einen Schatz von unschätzbarem Wert entdecken!

