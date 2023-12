Cinéma Arudy : Goodbye Julia VOSTFR 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h VOSTFR

Genre : Drame

Réalisé par : Mohamed Kordofani

Avec : Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma

Une étrange amitié lie une riche soudanaise musulmane du Nord à une soudanaise chrétienne du Sud démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l’une envers l’autre ?.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h VOSTFR

Genre: Drama

Directed by : Mohamed Kordofani

Starring : Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma

A strange friendship binds a wealthy Muslim Sudanese woman from the North to a Christian Sudanese woman from the South, destitute after the death of her husband. What is behind the solicitude of one towards the other?

Duración: 2h VOSTFR

Género: Drama

Dirigida por : Mohamed Kordofani

Protagonistas : Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma

Una extraña amistad une a una rica sudanesa musulmana del norte con una sudanesa cristiana del sur, desamparada tras la muerte de su marido. ¿Qué hay detrás de la solicitud de una hacia la otra?

Dauer: 2h VOSTFR

Genre: Drama

Regie: Mohamed Kordofani

Mit: Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma

Eine seltsame Freundschaft verbindet eine reiche muslimische Sudanesin aus dem Norden mit einer christlichen Sudanesin aus dem Süden, die nach dem Tod ihres Mannes mittellos ist. Was steckt hinter der Fürsorge der einen für die andere?

