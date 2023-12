Cinéma Arudy : Je ne suis pas un héro 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 décembre 2023, Arudy.

Durée : 1h41

Genre : Comédie

Réalisé par : Rudy Milstein, Théo Courtial

Avec : Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy

Louis c’est ce mec super gentil. Et dans son cabinet d’avocat, ce n’est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change : on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses, Louis existe enfin ! Alors bien évidemment, il hésite à dire qu’il va très bien..

Running time: 1 hour 41 minutes

Genre: Comedy

Directed by : Rudy Milstein, Théo Courtial

Starring : Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy

Louis is this super-nice guy. And in his law firm, that’s no compliment. The day his doctor mistakenly diagnoses him with a serious illness, the way people look at him changes: people pay attention to him, ask him questions and listen to his answers – Louis finally exists! So, of course, he’s reluctant to say he’s fine.

Duración: 1 hora 41 minutos

Género: Comedia

Dirigida por : Rudy Milstein, Théo Courtial

Intérpretes: Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy

Louis es un tipo súper simpático. Y en su bufete, eso no es ningún cumplido. El día en que su médico le diagnostica por error una grave enfermedad, la forma en que la gente le mira cambia: la gente le presta atención, le hace preguntas y escucha sus respuestas… ¡Louis por fin existe! Por supuesto, se resiste a decir que le va muy bien.

Dauer: 1 Std. 41 Min

Genre: Komödie

Regie: Rudy Milstein, Théo Courtial

Mit: Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy

Louis ist dieser supernette Typ. Und in seiner Anwaltskanzlei ist das kein Kompliment. An dem Tag, an dem sein Arzt ihm fälschlicherweise eine schwere Krankheit diagnostiziert, ändert sich der Blick der anderen: Man achtet auf ihn, stellt ihm Fragen und hört sich seine Antworten an – Louis existiert endlich! Dann zögert er natürlich, zu sagen, dass es ihm sehr gut geht.

