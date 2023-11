Cinéma Arudy : l’Abbé Pierre, une vie de combats 11 Rue Saint-Michel Arudy, 28 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h18

Genre : Biopic, drame

Réalisé par : Frédéric Tellier

Avec : Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône..

2023-11-28

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h18

Genre: biopic, drama

Directed by : Frédéric Tellier

Starring : Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Born into a wealthy family, Henri Grouès was a Resistance fighter, member of parliament, defender of the homeless, revolutionary and iconoclast. From the benches of the French National Assembly to the shantytowns of the Paris suburbs, his commitment to the underprivileged earned him international renown. The creation of Emmaüs and the tidal wave of his unforgettable appeal in the winter of ’54 made him an icon.

Duración: 2h18

Género: biopic, drama

Dirigida por : Frédéric Tellier

Intérpretes : Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Nacido en el seno de una familia acomodada, Henri Grouès fue miembro de la Resistencia francesa, diputado, defensor de los sin techo, revolucionario e iconoclasta. Desde los escaños de la Asamblea Nacional hasta los barrios de chabolas de los suburbios de París, su compromiso con los más vulnerables le valió renombre internacional. La creación de Emmaüs y la marea de su inolvidable llamamiento en el invierno del 54 le convirtieron en un icono.

Dauer: 2 Std. 18 Min

Genre: Biopic, Drama

Regie: Frédéric Tellier

Mit: Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Henri Grouès wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren und war gleichzeitig Widerstandskämpfer, Abgeordneter, Verteidiger der Obdachlosen, Revolutionär und Ikonoklast. Von den Bänken der Nationalversammlung bis zu den Slums der Pariser Vorstädte hat ihm sein Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft internationalen Ruhm eingebracht. Die Gründung von Emmaus und die Flutwelle seines unvergesslichen Aufrufs im Winter 54 machten ihn zu einer Ikone.

