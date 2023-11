Cinéma Arudy : Dilili à Paris – Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 11 Rue Saint-Michel Arudy, 25 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h35 (à partir de 8ans)

Genre : Animation

Réalisé par : Michel Ocelot

Avec : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre..

2023-11-25

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h35 (ages 8 and up)

Genre: Animation

Directed by : Michel Ocelot

Starring : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

In the Paris of the Belle Epoque, Dilili, a little Kanak girl, investigates the mysterious kidnapping of young girls in the company of a young delivery boy on a delivery tricycle. She goes from adventure to adventure through the prestigious city, meeting extraordinary men and women who help her, and villains who operate in the shadows.

Duración: 1 hora 35 minutos (a partir de 8 años)

Género: Animación

Dirigida por : Michel Ocelot

Protagonistas : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

En el París de la Belle Epoque, en compañía de un joven repartidor en triciclo, la niña canaca Dilili investiga el misterioso secuestro de unas jóvenes. Va de aventura en aventura por la prestigiosa ciudad, conociendo a hombres y mujeres extraordinarios que la ayudan y a villanos que actúan en la sombra.

Dauer: 1h35 (ab 8J.)

Genre: Animation

Regie: : Michel Ocelot

Mit : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

Im Paris der Belle Epoque stellt die kleine Kanake Dilili in Begleitung eines jungen Lieferjungen auf einem Dreirad Nachforschungen über mysteriöse Entführungen von kleinen Mädchen an. Sie stolpert in der prestigeträchtigen Stadt von einem Abenteuer ins nächste und trifft dabei auf außergewöhnliche Männer und Frauen, die ihr helfen, und auf Schurken, die im Verborgenen ihr Unwesen treiben.

