Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : Projections, ouvrages, débats et rencontres 11 Rue Saint-Michel Arudy, 25 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, plusieurs professionnels de la Maison de santé d’Arudy et le cinéma Saint Michel proposent deux projections:

– Dilili à Paris de Michel Ocelot (1h35) à 16h30

– L’amour et les forêts de Valérie Donzelli (1h45) à 20h30

Chaque film sera suivi d’un débat animé par des professionnels intervenant dans des situations de violence intra-familiales. Pendant la pause entre les deux films, l’association « Du côté des femmes » présentera ses différentes missions. Des ouvrages sur le sujet seront proposés par Marianne Lassus de la librairie La Curieuse et la Régalotte du caviste assurera la restauration sur place..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

To mark International Day Against Violence Against Women, several professionals from the Maison de santé d’Arudy and the Saint Michel cinema are organizing two screenings:

– Dilili à Paris by Michel Ocelot (1h35) at 4:30pm

– L’amour et les forêts by Valérie Donzelli (1h45) at 8:30pm

Each film will be followed by a discussion led by professionals working in situations of domestic violence. During the break between the two films, the « Du côté des femmes » association will present its various missions. Books on the subject will be offered by Marianne Lassus of La Curieuse bookshop, and the Régalotte du caviste will provide on-site catering.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, varios profesionales del centro de salud Arudy y el cine Saint Michel ofrecen dos proyecciones:

– Dilili à Paris de Michel Ocelot (1h35) a las 16h30

– L’amour et les forêts de Valérie Donzelli (1 hora y 45 minutos) a las 20.30 h

Cada película irá seguida de un debate dirigido por profesionales que trabajan en situaciones de violencia doméstica. Durante la pausa entre las dos películas, la asociación « Du côté des femmes » presentará sus distintas misiones. Marianne Lassus, de la librería La Curieuse, ofrecerá libros sobre el tema, y la Régalotte du caviste se encargará del catering in situ.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen bieten mehrere Fachkräfte des Gesundheitszentrums von Arudy und das Kino Saint Michel zwei Filmvorführungen an:

– Dilili in Paris von Michel Ocelot (1h35) um 16:30 Uhr

– L’amour et les forêts von Valérie Donzelli (1h45) um 20:30 Uhr

Im Anschluss an jeden Film findet eine Diskussion statt, die von Fachleuten geleitet wird, die mit innerfamiliärer Gewalt zu tun haben. Während der Pause zwischen den beiden Filmen wird der Verein « Du côté des femmes » seine verschiedenen Aufgaben vorstellen. Bücher zum Thema werden von Marianne Lassus von der Buchhandlung La Curieuse angeboten und die Régalotte des Weinhändlers sorgt für das leibliche Wohl vor Ort.

