Cinéma Arudy : Le ravissement 11 Rue Saint-Michel Arudy, 23 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h37

Genre : Drame

Réalisé par : De Iris Kaltenbäck

Avec : Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse

Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Lydia s’enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule…..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h37

Genre: Drama

Directed by : De Iris Kaltenbäck

Starring : Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse

How did Lydia’s life go off the rails? Was it her break-up with her lover, the pregnancy of her best friend Salomé, or the meeting of Milos, a possible new love? Lydia is caught in a spiral of lies, and their lives are turned upside down….

Duración: 1h37

Género: Drama

Dirigida por : De Iris Kaltenbäck

Intérpretes : Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse

¿Cómo se descarriló la vida de Lydia, una comadrona muy comprometida con su trabajo? ¿Fue la ruptura con su amante, el embarazo de su mejor amiga Salomé o el encuentro con Milos, un posible nuevo amor? Lydia se ve atrapada en una espiral de mentiras, y sus vidas dan un vuelco…

Dauer: 1 Std. 37 Min

Genre: Drama

Regie: De Iris Kaltenbäck

Mit: Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse

Wie ist das Leben von Lydia, einer Hebamme, die sehr in ihre Arbeit investiert ist, aus den Fugen geraten? Ist es ihre gescheiterte Beziehung, die Schwangerschaft ihrer besten Freundin Salomé oder die Begegnung mit Milos, einer möglichen neuen Liebe? Lydia verstrickt sich in eine Spirale aus Lügen und das Leben aller Beteiligten gerät aus den Fugen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées