Cinéma Arudy : Linda veut du poulet 11 Rue Saint-Michel Arudy, 22 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h16

Genre : Animation, comédie, famille

Réalisé par : Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Avec : Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !… Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ?….

Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h16

Genre: animation, comedy, family

Directed by : Chiara Malta and Sébastien Laudenbach

Starring : Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch

No, it wasn’t Linda who took her mother Paulette’s ring! This punishment is totally unfair! And now Paulette, who can’t cook, will do anything to make it up to Linda, even a chicken with peppers. But how do you find a chicken on a day when there’s a general strike?

Duración: 1 hora 16 minutos

Género: Animación, comedia, familia

Dirigida por : Chiara Malta y Sébastien Laudenbach

Intérpretes: Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch

No, no fue Linda quien cogió el anillo de su madre Paulette ¡Este castigo es totalmente injusto! Y ahora Paulette, que no sabe cocinar, hará cualquier cosa para compensar a Linda, incluso un pollo con pimientos. Pero, ¿cómo encontrar un pollo un día de huelga general?

Dauer: 1 Std. 16 Min

Genre: Animation, Komödie, Familie

Regie: Chiara Malta und Sébastien Laudenbach

Mit: Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch

Nein, es ist nicht Linda, die den Ring ihrer Mutter Paulette genommen hat! Diese Strafe ist absolut ungerecht! Und nun würde Paulette alles tun, um es wieder gut zu machen, sogar ein Huhn mit Paprika, da sie nicht kochen kann. Aber wie soll man an einem Tag des Generalstreiks ein Huhn finden??

