Cinéma Arudy : Complètement Cramé ! 11 Rue Saint-Michel Arudy, 22 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h50

Genre : Comédie, drame, romance

Réalisé par : Gilles Legardinier

Avec : John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu….

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 50 minutes

Genre: comedy, drama, romance

Directed by : Gilles Legardinier

Starring : John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

Since losing his wife, Andrew Blake has lost his heart. A final impulse drives him to leave London and return to France, to the property where he met her. But this journey to the memory of happier times is not going to go at all to plan?

Duración: 1 hora 50 minutos

Género: comedia, drama, romance

Dirigida por : Gilles Legardinier

Intérpretes: John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

Desde que perdió a su mujer, Andrew Blake no tiene corazón para nada. Un último impulso le empuja a abandonar Londres y regresar a Francia, a la propiedad donde la conoció. Pero este viaje de vuelta al recuerdo de tiempos más felices no saldrá en absoluto según lo previsto..

Dauer: 1 Std. 50 Min

Genre: Komödie, Drama, Romanze

Regie: Gilles Legardinier

Mit: John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

Seit er seine Frau verloren hat, hat Andrew Blake kein Herz mehr für irgendetwas. Ein letzter Impuls treibt ihn dazu, London zu verlassen und nach Frankreich auf das Anwesen zurückzukehren, wo er sie kennengelernt hatte. Die Reise in die Erinnerung an die glücklichen Tage verläuft jedoch nicht wie geplant

