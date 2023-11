Cinéma Arudy : Second Tour 11 Rue Saint-Michel Arudy, 20 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h35

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par : Albert Dupontel

Avec : Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henry Mercier, héritier d’une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu’elle a connu moins lisse, Mlle Pove se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire..

2023-11-20 fin : 2023-11-20 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h35

Genre: Dramatic comedy

Directed by : Albert Dupontel

Starring : Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Miss Pove, a disgraced political journalist with a soccer beat, is asked to follow the presidential campaign between the two rounds. The favorite is Pierre-Henry Mercier, heir to a powerful French family and a political novice. Troubled by this candidate, whom she has known to be less smooth, Mlle Pove embarks on an investigation that is as astonishing as it is jubilant.

Duración: 1 hora 35 minutos

Género: Comedia dramática

Dirigida por : Albert Dupontel

Intérpretes : Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié

La señorita Pove, periodista política en desgracia que trabaja en el fútbol, recibe el encargo de seguir la campaña presidencial entre las dos vueltas. El favorito es Pierre-Henry Mercier, heredero de una poderosa familia francesa y novato en política. Inquieta por este candidato, del que ha sabido que es menos suave, la señorita Pove se embarca en una investigación tan sorprendente como jubilosa.

Dauer: 1 Std. 35 Min

Genre: Dramatische Komödie

Regie: Albert Dupontel

Mit: Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Als in Ungnade gefallene politische Journalistin, die für die Fußballrubrik zuständig ist, wird Miss Pove gebeten, die Zwischenrunde des Präsidentschaftswahlkampfs zu verfolgen. Der Favorit ist Pierre-Henry Mercier, Erbe einer mächtigen französischen Familie und Neuling in der Politik. Sie ist von diesem Kandidaten, den sie als weniger glatt kennengelernt hat, beunruhigt und beginnt eine ebenso erstaunliche wie jubilierende Untersuchung.

