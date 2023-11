Cinéma Arudy : 9 mois ferme – Soirée Dupontel 11 Rue Saint-Michel Arudy, 18 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h22

Genre : Comédie

Réalisé par : Albert Dupontel

Avec : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Ariane Felder, jeune juge aux mœurs strictes, est enceinte. Et le plus sidérant, c’est que le père de l’enfant ne serait autre que Bob, un criminel..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h22

Genre: Comedy

Directed by : Albert Dupontel

Starring : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Ariane Felder, a young judge with strict morals, is pregnant. What’s more, the child’s father is none other than Bob, a criminal.

Duración: 1h22

Género: Comedia

Dirigida por : Albert Dupontel

Intérpretes: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Ariane Felder, una joven juez de moral estricta, está embarazada. Y lo más sorprendente es que el padre de la criatura no es otro que Bob, un criminal.

Dauer: 1 Std. 22 Min

Genre: Komödie

Regie: Albert Dupontel

Mit: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Ariane Felder, eine junge Richterin mit strengen Sitten, ist schwanger. Der Vater des Kindes ist Bob, ein Krimineller.

