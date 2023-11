Cinéma Arudy : Le vilain – Soirée Dupontel 11 Rue Saint-Michel Arudy, 18 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h26

Genre : Aventure, comédie, Famille

Réalisé par : Albert Dupontel

Avec : Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners

Un braqueur de banque, le Vilain, revient après 20 ans d’absence se cacher chez sa mère, Maniette. Elle est naïve et bigote, c’est la planque parfaite. Mais celle-ci découvre à cette occasion la vraie nature de son fils et décide de le remettre dans le « droit chemin ». S’ensuit un duel aussi burlesque qu’impitoyable entre mère et fils.

19h30 : Auberge espagnole – chacun apporte un plat pour un repas partagé / Boissons offertes par le cinéma..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h26

Genre: Adventure, Comedy, Family

Directed by : Albert Dupontel

Starring : Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners

A bank robber, le Vilain, returns after a 20-year absence to hide out with his mother, Maniette. She’s naive and bigoted, the perfect hideout. But she discovers her son’s true nature and decides to set him straight. What follows is a duel between mother and son that is as burlesque as it is merciless.

7:30pm: Spanish meal – everyone brings a dish to share / Drinks provided by the cinema.

Duración: 1 hora 26 minutos

Género: Aventura, Comedia, Familia

Dirigida por : Albert Dupontel

Intérpretes: Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners

Un ladrón de bancos, Le Vilain, regresa tras 20 años de ausencia para esconderse con su madre, Maniette. Ella es ingenua e intolerante, el escondite perfecto. Pero Maniette descubre la verdadera naturaleza de su hijo y decide devolverlo al « camino recto ». Lo que sigue es un duelo entre madre e hijo tan burlesco como despiadado.

19.30 h: Comida española – cada uno trae un plato para compartir / Bebidas a cargo del cine.

Dauer: 1 Std. 26 Min

Genre: Abenteuer, Komödie, Familie

Regie: Albert Dupontel

Mit: Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners

Ein Bankräuber, der Vilain, kehrt nach 20 Jahren Abwesenheit zurück, um sich bei seiner Mutter Maniette zu verstecken. Sie ist naiv und bigott und somit das perfekte Versteck. Doch diese entdeckt bei dieser Gelegenheit die wahre Natur ihres Sohnes und beschließt, ihn wieder auf den « rechten Weg » zu bringen. Es folgt ein ebenso burleskes wie gnadenloses Duell zwischen Mutter und Sohn.

19:30 Uhr: Auberge espagnole – jeder bringt ein Gericht für ein gemeinsames Essen mit / Getränke werden vom Kino angeboten.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées