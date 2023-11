Cinéma Arudy : 3 jours max 11 Rue Saint-Michel Arudy, 17 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h30

Genre : Comédie, action

Réalisé par : Tarek Boudali

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane, policier maladroit, héroïque malgré lui dans 30 JOURS MAX, se trouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain, et il a 3 jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h30

Genre: Comedy, action

Directed by : Tarek Boudali

Starring : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane, the bumbling policeman who became a hero in spite of himself in 30 DAYS MAX, finds himself confronted this time with a most incredible situation. His grandmother has been kidnapped by a Mexican cartel, and he has 3 days max to free her. Alongside his loyal colleagues, he’s in for some extreme adventures between Paris, Abu Dhabi and Mexico.

Duración: 1h30

Género: Comedia, acción

Dirigida por : Tarek Boudali

Intérpretes: Tarek Boudali Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane, el policía torpe que fue un héroe a su pesar en 30 DÍAS MÁXIMO, se encuentra en la situación más increíble. Su abuela ha sido secuestrada por un cártel mexicano, y él dispone de 3 días como máximo para liberarla. Junto a sus leales colegas, vivirá aventuras extremas entre París, Abu Dhabi y México.

Dauer: 1,5 Std

Genre: Komödie, Action

Regie: Tarek Boudali

Mit: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane, ein ungeschickter Polizist, der in 30 JOURS MAX gegen seinen Willen heldenhaft war, sieht sich diesmal mit einer der abenteuerlichsten Situationen konfrontiert. Seine Großmutter wurde von einem mexikanischen Kartell entführt, und er hat maximal drei Tage Zeit, um sie zu befreien. An der Seite seiner treuen Kollegen erlebt er extreme Abenteuer zwischen Paris, Abu Dhabi und Mexiko.

