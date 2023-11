Cinéma Arudy : Les Tourouges et les Toubleus 11 Rue Saint-Michel Arudy, 15 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 0h37

Genre : Animation famille (à partir de 3 ans)

Réalisé par : Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilisa Tikunova

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences ! Sur une lointaine planète, Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge, tombent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas..

Running time: 0h37

Genre: Family animation (ages 3 and up)

Directed by : Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilisa Tikunova

A program of four colorful shorts to overcome differences! On a distant planet, Édouard and Jeannette, a Toubleu and a Tourouge, fall in love. Unfortunately for them, Tourouges and Toubleus don’t mix.

Duración: 0h37

Género: Animación familiar (a partir de 3 años)

Dirigida por : Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilisa Tikunova

Un programa de cuatro cortometrajes llenos de color sobre la superación de las diferencias En un planeta lejano, Édouard y Jeannette, un Toubleu y una Tourouge, se enamoran. Por desgracia para ellos, los Tourouges y los Toubleus no se llevan bien.

Dauer: 0h37

Genre: Familienanimation (Ab 3 Jahren)

Regie: Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilisa Tikunova

Ein Programm aus vier farbenfrohen Kurzfilmen, um über Unterschiede zu triumphieren! Auf einem fernen Planeten verlieben sich Édouard und Jeannette, ein Toubleu und eine Tourouge, ineinander. Zu ihrem Pech vermischen sich die Turouges und Toubleus nicht.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées