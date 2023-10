Cinéma Arudy : Le règne animal 11 Rue Saint-Michel Arudy, 31 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Thomas Cailley

Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain

Durée : 2h08. – Genre : Drame, aventure, fantastique

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence..

Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Thomas Cailley

With Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain

Running time: 2:08 – Genre: Drama, adventure, fantasy

In a world plagued by a wave of mutations that are gradually transforming some humans into animals, François does everything in his power to save his wife, who has been affected by this mysterious phenomenon. As the region becomes populated by creatures of a new kind, he embarks Emile, their 16-year-old son, on a quest that will change their lives forever.

Dirigida por Thomas Cailley

Protagonistas Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain

Duración: 2:08 – Género: Drama, aventura, fantasía

En un mundo asolado por una ola de mutaciones que están transformando gradualmente a algunos humanos en animales, François hace todo lo posible por salvar a su mujer, afectada por este misterioso fenómeno. A medida que la región se va poblando de criaturas de un nuevo tipo, embarca a Émile, su hijo de 16 años, en una búsqueda que cambiará sus vidas para siempre.

Regie: Thomas Cailley

Mit Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain

Dauer: 2 Stunden 08 Minuten. – Genre: Drama, Abenteuer, Fantasy

In einer Welt, die von einer Welle von Mutationen heimgesucht wird, die einige Menschen nach und nach in Tiere verwandeln, tut François alles, um seine Frau zu retten, die von diesem mysteriösen Phänomen betroffen ist. Während die Region von neuartigen Kreaturen bevölkert wird, nimmt er Emile, ihren 16-jährigen Sohn, mit auf eine Suche, die ihr Leben für immer verändern wird.

