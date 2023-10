Cinéma Arudy : Capitaines ! 11 Rue Saint-Michel Arudy, 31 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Durée : 0h52. – Genre : Animation, Famille, aventure

Programme de 2 films d’animation : Moules-Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place parmi les autres ? De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes. Moules-Frites (2021, 26′) : Noée, neuf ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur l’île de Benac’h, où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Tout juste arrivée, Noée découvre que sur l’île tout le monde se connaît et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile….

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Running time: 0:52 – Genre: Animation, Family, Adventure

Program of 2 animated films: Moules-Frites by Nicolas Hu and Les Astres immobiles by Noémi Gruner and Séléna Picque. How does one find one’s place among others? In a sensitive way, these two films evoke the difficulty of integrating these little girls, one of whom must overcome the social barrier, the other the cultural barrier. Two lovely portraits of strong heroines. Moules-Frites (2021, 26′): Nine-year-old Noée joins her mother on the island of Benac’h, where she has recently found work as a waitress in a restaurant. Having just arrived, Noée discovers that everyone on the island knows everyone else, and that they all go sailing. And that appeals to her! Except that her mother can’t afford to enroll her in the sailing club…

Dirigida por Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Duración: 0:52 – Género: Animación, Familia, Aventura

Programa de 2 películas de animación: Moules-Frites de Nicolas Hu y Les Astres immobiles de Noémi Gruner y Séléna Picque. ¿Cómo encontrar su lugar entre los demás? De forma sensible, estas dos películas evocan la dificultad de integración de estas niñas, una de las cuales tiene que superar la barrera social, la otra la cultural. Dos hermosos retratos de heroínas fuertes. Moules-Frites (2021, 26′): Noée, de nueve años, se reúne con su madre en la isla de Benac’h, donde acaba de encontrar trabajo como camarera en un restaurante. Noée acaba de llegar y descubre que en la isla todo el mundo se conoce y que todos salen a navegar. Y eso le encanta Pero su madre no puede permitirse inscribirla en el club náutico…

Regie: Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Dauer: 0h52. – Genre: Animation, Familie, Abenteuer

Programm mit zwei Animationsfilmen: Moules-Frites von Nicolas Hu und Les Astres immobiles von Noémi Gruner und Séléna Picque. Wie findet man seinen Platz unter den anderen? Auf sensible Weise thematisieren diese beiden Filme die Schwierigkeiten der Integration dieser kleinen Mädchen, von denen eines die soziale Barriere, das andere die kulturelle Barriere überwinden muss. Zwei hübsche Porträts von starken Heldinnen. Moules-Frites (2021, 26′): Die neunjährige Noée kommt zu ihrer Mutter, die sich vor kurzem auf der Insel Benac’h niedergelassen hat, wo sie eine Stelle als Kellnerin in einem Restaurant gefunden hat. Noée ist gerade erst angekommen und entdeckt, dass auf der Insel jeder jeden kennt und dass alle segeln. Und das zieht sie an! Nur ihre Mutter kann es sich nicht leisten, sie im Segelclub anzumelden…

