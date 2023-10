Cinéma Arudy : Nina et le secret du hérisson 11 Rue Saint-Michel Arudy, 28 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Alain Gagnol, Jean-loup Felicioli

Durée : 1h17. – Genre : Animation

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nina loves to listen to her father’s bedtime stories about a hedgehog discovering the world. One evening, her father, preoccupied with his work, doesn’t come to tell her a new adventure… Fortunately, his best friend Mehdi is there to help him find a solution: what if the treasure hidden in the old factory could solve all their problems? And so begins a great adventure in which they have to escape the old neighbor and her fluffy cat, outwit the janitor’s traps and bamboozle his big dog… Not to mention the little hedgehog who leads the investigation alongside them!

A Nina le gusta escuchar los cuentos de su padre sobre un erizo que descubre el mundo. Una noche, su padre, preocupado por su trabajo, no viene a contarle una nueva aventura… Afortunadamente, su mejor amigo Mehdi está allí para ayudarle a encontrar una solución: ¿y si el tesoro escondido en la vieja fábrica pudiera resolver todos sus problemas? Así comienza una gran aventura en la que tendrán que escapar de la vieja vecina y su gato peludo, burlar las trampas del conserje y engañar a su gran perro… Sin olvidar al pequeño erizo que los acompaña en la investigación

Nina hört sich gerne die Gutenachtgeschichten ihres Vaters an, die von einem Igel handeln, der die Welt entdeckt. Eines Abends kommt ihr Vater, der mit seiner Arbeit beschäftigt ist, nicht, um ihr ein neues Abenteuer zu erzählen… Zum Glück ist sein bester Freund Mehdi da, um ihm bei der Suche nach einer Lösung zu helfen: Was wäre, wenn der Schatz, der in der alten Fabrik versteckt ist, all ihre Probleme lösen könnte? Es beginnt ein großes Abenteuer, bei dem es gilt, der alten Nachbarin und ihrer Katze Touffu zu entkommen, die Fallen des Hausmeisters zu überlisten und seinen großen Hund zu umgarnen… Nicht zu vergessen der kleine Igel, der an ihrer Seite die Ermittlungen führt!

