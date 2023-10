Cinéma Arudy : L’arbre aux papillons d’or 11 Rue Saint-Michel Arudy, 26 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Pham Thien An

Avec Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh

Durée : 2h58. – Genre : Drame

Après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon, Thien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y emmène également son neveu de 5 ans, Dao, qui a miraculeusement survécu à l’accident. Au milieu des paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Thien part à la recherche de son frère aîné, disparu il y a des années, un voyage qui remet profondément en question sa foi..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Pham Thien An

Starring Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh

Running time: 2:58 – Genre: Drama

After his sister-in-law dies in a motorcycle accident in Saigon, Thien is given the task of bringing her body back to their native village. He also takes along his 5-year-old nephew Dao, who miraculously survived the accident. Amid the mystical landscapes of the Vietnamese countryside, Thien sets off in search of his elder brother, who disappeared years ago, a journey that profoundly challenges his faith.

Dirigida por Pham Thien An

Protagonistas Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh

Duración: 2h 58min – Género: Drama

Tras la muerte de su cuñada en un accidente de moto en Saigón, Thien recibe el encargo de llevar su cuerpo a su pueblo natal. También se lleva a su sobrino de 5 años, Dao, que sobrevivió milagrosamente al accidente. En medio de los paisajes místicos de la campiña vietnamita, Thien emprende la búsqueda de su hermano mayor, desaparecido años atrás, un viaje que supone un profundo desafío para su fe.

Regie: Pham Thien An

Mit Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh

Dauer: 2 Stunden 58 Minuten. – Genre: Drama

Nachdem seine Schwägerin bei einem Motorradunfall in Saigon ums Leben gekommen ist, wird Thien mit der Aufgabe betraut, ihre Leiche in ihr Heimatdorf zu bringen. Er nimmt auch seinen fünfjährigen Neffen Dao mit, der den Unfall wie durch ein Wunder überlebt hat. Inmitten der mystischen Landschaften Vietnams begibt sich Thien auf die Suche nach seinem älteren Bruder, der vor Jahren verschwunden ist – eine Reise, die seinen Glauben zutiefst in Frage stellt.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées