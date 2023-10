Cinéma Arudy : Acide 11 Rue Saint-Michel Arudy, 23 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Just Philippot

Avec Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset

Durée : 1h40. – Genre : Fantastique, drame

Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper..

2023-10-23

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Just Philippot

With Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset

Running time: 1 hour 40 minutes – Genre: fantasy, drama

Selma, 15, grows up between her two estranged parents, Michal and Élise. Clouds of devastating acid rain descend on France. In a world about to go under, this fractured family will have to unite to face this climatic catastrophe and try to escape it.

Dirigida por Just Philippot

Protagonistas Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset

Duración: 1 hora 40 minutos – Género: fantasía, drama

Selma, de 15 años, crece entre sus dos padres separados, Michal y Élise. Nubes de devastadora lluvia ácida descienden sobre Francia. En un mundo que está a punto de hundirse, esta familia fracturada tendrá que unirse para hacer frente a esta catástrofe climática e intentar escapar de ella.

Regie: Just Philippot

Mit Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset

Laufzeit: 1h40. – Genre: Fantasy, Drama

Die 15-jährige Selma wächst zwischen ihren beiden getrennt lebenden Eltern Michal und Élise auf. Über Frankreich ziehen Wolken von verheerendem, saurem Regen auf. In einer Welt, die bald untergehen wird, muss sich diese zerrüttete Familie zusammenschließen, um dieser Klimakatastrophe zu begegnen und zu versuchen, ihr zu entkommen.

