Cinéma Arudy : Dogman 11 Rue Saint-Michel Arudy, 21 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Luc Besson

Avec Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma, Clemens Schick

Durée : 1h54. – Genre : Drame, action, thriller

L’incroyable histoire d’un enfant, meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l’amour que lui portent ses chiens..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Luc Besson

Starring Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma, Clemens Schick

Running time: 1 hour 54 minutes – Genre: drama, action, thriller

The unbelievable story of a child, wounded by life, who finds salvation in the love of his dogs.

Dirigida por Luc Besson

Protagonistas Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma, Clemens Schick

Duración: 1 hora 54 minutos – Género: drama, acción, thriller

La increíble historia de un niño, magullado por la vida, que encuentra la salvación a través del amor de sus perros.

Regie: Luc Besson

Mit Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma, Clemens Schick

Dauer: 1h54. – Genre: Drama, Action, Thriller

Die unglaubliche Geschichte eines vom Leben gebeutelten Kindes, das seine Rettung durch die Liebe seiner Hunde findet.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées