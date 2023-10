Cinéma Arudy : Déserts 11 Rue Saint-Michel Arudy, 19 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Faouzi Bensaidi

Avec Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Rabii Benjhaile, Faouzi Bensaidi, Hajar Graigaa

Durée : 2h00. – Genre : Comédie dramatique

Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Les deux pieds nickelés arpentent des villages lointains du grand sud marocain pour soutirer de l’argent à des familles surendettées….

Directed by Faouzi Bensaidi

With Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Rabii Benjhaile, Faouzi Bensaidi, Hajar Graigaa

Running time: 2h00 – Genre: Dramatic comedy

Mehdi and Hamid work for a collection agency in Casablanca. They travel to remote villages in the Moroccan south to extort money from over-indebted families…

Dirigida por Faouzi Bensaidi

Con Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Rabii Benjhaile, Faouzi Bensaidi, Hajar Graigaa

Duración: 2:00 – Género: Comedia dramática

Mehdi y Hamid trabajan para una agencia de cobro de deudas en Casablanca. Viajan a pueblos remotos del sur de Marruecos para extorsionar a familias sobreendeudadas…

Regie: Faouzi Bensaidi

Mit Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Rabii Benjhaile, Faouzi Bensaidi, Hajar Graigaa

Dauer: 2.00 Uhr. – Genre: Dramatische Komödie

Mehdi und Hamid arbeiten für ein Inkassobüro in Casablanca. Die beiden Nickelfüße durchstreifen abgelegene Dörfer im tiefen Süden Marokkos, um überschuldeten Familien das Geld aus der Tasche zu ziehen…

