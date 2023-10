Cinéma Arudy : Caillou, chou, hibou 11 Rue Saint-Michel Arudy, 18 octobre 2023, Arudy.

Réalisé par Ana Chubinidze, Lilit Altunyan, Jaimeen Desai, Loïc Bruyère, Eric Montchaud

Durée : 0h44. – Genre : Animation, Famille

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe ! Programme : -La Soupe de Franzy d’Ana Chubinidze (Marionnettes, animation en volume – 8’30 – France – Géorgie – 2021 – sans dialogue) Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n’est pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu’elle la partage avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète… – Quand je suis triste de Lilit Altunyan (Ordinateur 2D, linogravure – 6’40 – Arménie – France – 2021 – sans dialogue) Le sourire voyage dans l’univers de la tristesse..

Directed by Ana Chubinidze, Lilit Altunyan, Jaimeen Desai, Loïc Bruyère, Eric Montchaud

Running time: 0h44 – Genre: Animation, Family

Five films made of drawings, paper and plush, to tell imaginary stories, to dry your tears surrounded by friends, to love school? and even soup! Program: -La Soupe de Franzy by Ana Chubinidze (Puppets, volume animation ? 8’30 – France – Georgia – 2021 – no dialogue) A lonely extraterrestrial, chef Franzy discovers that her famous pink soup is not only delicious but magical, when she shares it with hungry creatures living on a strange planet… – Quand je suis triste by Lilit Altunyan (2D computer, linocut ? 6’40 – Armenia – France – 2021 – no dialogue) The smile travels through the world of sadness.

Dirigida por Ana Chubinidze, Lilit Altunyan, Jaimeen Desai, Loïc Bruyère, Eric Montchaud

Duración: 0h44 – Género: Animación, Familia

Cinco películas hechas con dibujos, papel y peluches, para contar historias imaginarias, secarse las lágrimas rodeado de amigos, disfrutar del colegio… ¡y hasta de la sopa! Programa: -La Soupe de Franzy de Ana Chubinidze (Marionetas, animación live-action ? 8’30 – Francia – Georgia – 2021 – sin diálogo) Extraterrestre solitaria, la cocinera Franzy descubre que su famosa sopa rosa no sólo es deliciosa sino también mágica, cuando la comparte con criaturas hambrientas que viven en un planeta extraño… – Quand je suis triste de Lilit Altunyan (ordenador 2D, linograbado ? 6’40 – Armenia – Francia – 2021 – sin diálogo) La sonrisa viaja por el mundo de la tristeza.

Regie: Ana Chubinidze, Lilit Altunyan, Jaimeen Desai, Loïc Bruyère, Eric Montchaud

Dauer: 0h44. – Genre: Animation, Familie

Fünf Filme aus Zeichnungen, Papier und Plüsch, um sich Fantasiegeschichten zu erzählen, um mit Freunden Tränen zu trocknen, um die Schule zu lieben… und sogar die Suppe! Programm: -La Soupe de Franzy von Ana Chubinidze (Puppentrick, Volumenanimation ? 8’30 – Frankreich – Georgien – 2021 – ohne Dialog) Die einsame außerirdische Köchin Franzy entdeckt, dass ihre berühmte rosa Suppe nicht nur köstlich, sondern auch magisch ist, als sie sie mit hungrigen Kreaturen teilt, die auf einem seltsamen Planeten leben… – Quand je suis triste von Lilit Altunyan (2D-Computer, Linolschnitt ? 6’40 – Armenien – Frankreich – 2021 – ohne Dialog) Das Lächeln reist in die Welt der Traurigkeit.

