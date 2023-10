Cinéma Arudy : Le château solitaire dans le miroir 11 Rue Saint-Michel Arudy, 14 octobre 2023, Arudy.

Arudy, Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Keiichi Hara

Durée : 1h56. – Genre : Animation, drame, fantastique

Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l’a-t-elle effleuré qu’elle se retrouve dans un formidable château digne d’un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette affublée d’un masque de loup lui soumet un défi. Elle a un an pour l’accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement Kokoro n’est pas seule : six autres adolescents ont le même objectif qu’elle..

Cinéma Saint Michel
11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine



Directed by Keiichi Hara

Running time: 1 hour 56 minutes – Genre: animation, drama, fantasy

One fine day, the mirror in Kokoro’s room begins to sparkle. No sooner has the young girl touched it than she finds herself in a formidable castle worthy of a fairy tale. There, a mysterious little girl in a wolf mask presents her with a challenge. She has one year to complete it, and thus make a wish come true. But Kokoro is not alone: six other teenagers have the same goal.

Dirigida por Keiichi Hara

Duración: 1 hora 56 minutos – Género: animación, drama, fantasía

Un buen día, el espejo de la habitación de Kokoro empieza a brillar. Nada más tocarlo, la joven se encuentra en un maravilloso castillo digno de un cuento de hadas. Allí, una misteriosa niña con una máscara de lobo le propone un reto. Tiene un año para completarlo y cumplir un deseo. Pero Kokoro no está sola: otros seis adolescentes tienen el mismo objetivo.

Regie: Keiichi Hara

Dauer: 1h56. – Genre: Animation, Drama, Fantasy

Eines Tages beginnt der Spiegel in Kokoros Zimmer zu funkeln. Kaum streift das Mädchen ihn, findet sie sich in einem formidablen Schloss wieder, das einem Märchen würdig ist. Ein geheimnisvolles Mädchen mit einer Wolfsmaske stellt sie vor eine Herausforderung. Sie hat ein Jahr Zeit, um die Aufgabe zu erfüllen und sich einen Wunsch zu erfüllen. Doch Kokoro ist nicht allein: Sechs andere Teenager haben das gleiche Ziel wie sie.

