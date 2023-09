Cinéma Arudy : Visions 11 Rue Saint-Michel Arudy, 8 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h03

Genre : Thriller

Réalisé par Yann Gozlan

Pilote de ligne confirmée, Estelle mène, entre deux vols long-courriers, une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel….

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h03

Genre: Thriller

Directed by Yann Gozlan

Between long-haul flights, Estelle leads a perfect life with her loving, protective husband Guillaume. One day, by chance, in an airport corridor, she crosses paths with Ana, a photographer with whom she had a passionate affair twenty years earlier. Little does Estelle know that this reunion will send her into a nightmarish spiral, turning her life upside down and irrational?

Duración: 2h03

Género: Thriller

Dirigida por Yann Gozlan

Entre vuelo y vuelo de larga distancia, Estelle, una experimentada piloto de líneas aéreas, lleva una vida perfecta con su cariñoso y protector marido Guillaume. Un día, por casualidad, en un pasillo del aeropuerto, se cruza con Ana, una fotógrafa con la que tuvo un apasionado romance veinte años antes. Estelle no sabe que este reencuentro la hará entrar en una espiral de pesadilla y hará que su vida caiga en una espiral de irracionalidad..

Laufzeit: 2:03 Std

Genre: Thriller

Regie: Yann Gozlan

Als erfahrene Linienpilotin führt Estelle zwischen zwei Langstreckenflügen ein perfektes Leben mit Guillaume, ihrem liebevollen und beschützenden Ehemann. Eines Tages kreuzt sie zufällig in einem Flughafenkorridor den Weg von Ana, einer Fotografin, mit der sie vor zwanzig Jahren eine leidenschaftliche Affäre hatte. Estelle ahnt nicht, dass dieses Wiedersehen sie in einen Albtraum stürzen und ihr Leben in irrationale Bahnen lenken wird

