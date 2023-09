Cinéma Arudy : Le livre des solutions 11 Rue Saint-Michel Arudy, 6 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h42

Genre : Comédie dramatique, drame, comédie

Réalisé par Michel Gondry

Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes….

11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260



Running time: 1 hour 42 minutes

Genre: Comedy-drama, drama, comedy

Directed by Michel Gondry

Marc escapes with his entire crew to a small village in the Cévennes to finish his film at his Aunt Denise’s house. Once there, his creativity manifests itself in a million ideas that plunge him into chaos. Marc then sets about writing The Book of Solutions, a practical advice guide that could well be the solution to all his problems?

Duración: 1 hora 42 minutos

Género: Drama, comedia

Dirigida por Michel Gondry

Marc huye con todo su equipo a un pequeño pueblo de las Cevenas para terminar su película en casa de su tía Denise. Una vez allí, su creatividad se manifiesta en un millón de ideas que le sumen en el caos. Marc se pone a escribir El libro de las soluciones, una guía de consejos prácticos que bien podría ser la solución a todos sus problemas..

Dauer: 1 Std. 42 Min

Genre: Komödie, Drama, Komödie

Regie: Michel Gondry

Marc flieht mit seinem gesamten Team in ein kleines Dorf in den Cevennen, um seinen Film bei seiner Tante Denise fertigzustellen. Vor Ort manifestiert sich seine Kreativität in einer Million Ideen, die ihn in ein seltsames Chaos stürzen. Marc beginnt, das Buch der Lösungen zu schreiben, ein Handbuch mit praktischen Ratschlägen, das die Lösung für all seine Probleme sein könnte

