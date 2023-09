Cinéma Arudy : Mystère à venise 11 Rue Saint-Michel Arudy, 4 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h44

Genre : Film noir-policier, drame, thriller

Réalisé par Kenneth Branagh

Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd’hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu’il y a de pire chez l’être humain, il a renoncé à sa vocation d’enquêteur. Et s’il fait tout pour éviter d’être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent… Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Ariadne Oliver, plus grande écrivaine de romans policiers au monde, qui lui assure que le motif de sa visite n’a aucun rapport avec un crime : elle souhaiterait qu’il l’accompagne à une séance de spiritisme et lui permette de prouver qu’il s’agit d’une imposture..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 44 minutes

Genre: film noir-police, drama, thriller

Directed by Kenneth Branagh

Venice, All Hallows’ Eve, a few years after the end of the Second World War. This is the home of the famous detective Hercule Poirot, now retired. Having devoted his life to solving crimes and witnessing the worst in human beings, he has given up his vocation as an investigator. And while he does everything to avoid being confronted with criminal cases, it’s often they that catch up with him? Poirot receives an old friend, Ariadne Oliver, the world’s greatest mystery writer, who assures him that the reason for his visit has nothing to do with a crime: she would like him to accompany her to a seance and help her prove that she is a fraud.

Duración: 1 hora 44 minutos

Género: cine negro, drama, thriller

Dirigida por Kenneth Branagh

Venecia, víspera de Todos los Santos, unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vive el famoso detective Hércules Poirot, ya retirado. Tras dedicar su vida a resolver crímenes y ser testigo de lo peor del ser humano, ha renunciado a su vocación de investigador. Y aunque hace todo lo posible por evitar enfrentarse a casos criminales, a menudo son éstos los que le alcanzan.. Poirot recibe a una vieja amiga, Ariadne Oliver, la mejor escritora de novelas de misterio del mundo, que le asegura que el motivo de su visita no tiene nada que ver con un crimen: quiere que la acompañe a una sesión de espiritismo y la ayude a demostrar que se trata de un fraude.

Dauer: 1 Std. 44 Min

Genre: Film noir-policier, Drama, Thriller

Regie: Kenneth Branagh

Venedig, am Vorabend von Allerheiligen, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier lebt nun der berühmte Detektiv Hercule Poirot, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet. Nachdem er sein Leben der Aufklärung von Verbrechen gewidmet und das Schlimmste im Menschen miterlebt hatte, hat er seine Berufung als Ermittler aufgegeben. Und obwohl er alles tut, um nicht mit Kriminalfällen konfrontiert zu werden, wird er oft von ihnen eingeholt Poirot empfängt eine alte Freundin, Ariadne Oliver, die größte Krimiautorin der Welt, die ihm versichert, dass der Grund ihres Besuchs nichts mit einem Verbrechen zu tun hat: Sie möchte, dass er sie zu einer Séance begleitet und ihr hilft, den Betrug zu beweisen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées