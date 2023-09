Cinéma Arudy : Toni en famille 11 Rue Saint-Michel Arudy, 3 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h36

Genre : Comédie dramatique

Réalisé par Nathan Ambrosioni

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h36

Genre: Dramatic comedy

Directed by Nathan Ambrosioni

Antonia, aka Toni, raises her five children alone. A full-time job. She also sings in bars in the evenings, to keep her family fed. Toni has talent. She recorded a hit single. But that was 20 years ago. Today, her two eldest children are about to go off to university. So Toni wonders: what will she do when all her offspring have left home? At 43, is it still time to get on with her life?

Duración: 1h36

Género: Comedia dramática

Dirigida por Nathan Ambrosioni

Antonia, conocida como Toni, cría sola a sus cinco hijos. Trabaja a tiempo completo. También canta en bares por las noches, porque tiene que alimentar a su familia. Toni tiene talento. Grabó un single de éxito. Pero eso fue hace 20 años. Ahora sus dos hijos mayores se preparan para ir a la universidad. Toni se pregunta: ¿qué hará cuando todos sus hijos se hayan ido de casa? A sus 43 años, ¿aún está a tiempo de seguir con su vida?

Dauer: 1 Std. 36 Min

Genre: Dramatische Komödie

Regie: Nathan Ambrosioni

Antonia, genannt Toni, ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Ein Vollzeitjob. Abends singt sie auch noch in Bars, denn die Familie muss schließlich ernährt werden. Toni ist sehr talentiert. Sie hat eine Single aufgenommen, die ein Hit war. Aber das war vor 20 Jahren. Heute bereiten sich ihre beiden älteren Geschwister darauf vor, an die Universität zu gehen. Also fragt sich Toni: Was wird sie tun, wenn ihr gesamter Nachwuchs das Haus verlassen hat? Ist es mit 43 Jahren noch Zeit, ihr Leben in die Hand zu nehmen?

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées