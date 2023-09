Cinéma Arudy : Anti-Squat 11 Rue Saint-Michel Arudy, 2 octobre 2023, Arudy.

Durée : 1h35

Genre : Drame

Réalisé par Nicolas Silhol

Inès est menacée de se faire expulser de chez elle avec Adam, son fils de 14 ans. A la recherche d’un emploi, elle est prise à l’essai chez Anti-Squat, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs. Son rôle : recruter les résidents et faire respecter un règlement très strict. Inès est prête à tout pour se faire embaucher et s’en sortir avec Adam. Mais jusqu’où ira-t-elle ?.

Running time: 1h35

Genre: Drama

Directed by Nicolas Silhol

Inès is threatened with eviction from her home with Adam, her 14-year-old son. In search of a job, she is taken on as a trial worker for Anti-Squat, a company that houses people in unoccupied offices to protect them from squatters. Her role is to recruit residents and enforce strict rules. Inès will do anything to get hired and get away with Adam. But how far will she go?

Duración: 1h35

Género: Drama

Dirigida por Nicolas Silhol

Inès está amenazada de desahucio de su casa con Adam, su hijo de 14 años. En busca de trabajo, la contratan como trabajadora a prueba en Anti-Squat, una empresa que aloja a personas en oficinas desocupadas para protegerlas de los ocupantes ilegales. Su función es reclutar residentes y hacer cumplir normas estrictas. Inès hará lo que sea para que la contraten y salirse con la suya con Adam. Pero, ¿hasta dónde llegará?

Dauer: 1 Std. 35 Min

Genre: Drama

Regie: Nicolas Silhol

Inès droht die Zwangsräumung ihrer Wohnung mit Adam, ihrem 14-jährigen Sohn. Auf der Suche nach einem Job wird sie zur Probe bei Anti-Squat eingestellt, einer Firma, die Menschen in leerstehenden Büros unterbringt, um sie vor Hausbesetzern zu schützen. Ihre Aufgabe ist es, die Bewohner zu rekrutieren und die Einhaltung der strengen Regeln durchzusetzen. Ines ist bereit, alles zu tun, um eingestellt zu werden und mit Adam auszukommen. Aber wie weit wird sie gehen?

