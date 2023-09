Cinéma Arudy : Alam 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 octobre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h40

Genre : Drame

Réalisé par Firas Khoury

Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d’un lycéen insouciant jusqu’à l’arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d’Indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens..

Running time: 1h40

Genre: Drama

Directed by Firas Khoury

Tamer is Palestinian and lives in Israel. He and his friends lead the life of a carefree high school student until the arrival of the beautiful Maysaa. To please her, Tamer agrees to take part in a mysterious flag operation on the eve of Israeli Independence Day, a day of mourning for the Palestinians.

Duración: 1h40

Género: Drama

Dirigida por Firas Khoury

Tamer es palestino y vive en Israel. Él y sus amigos llevan la vida de un despreocupado estudiante de instituto hasta la llegada de la bella Maysaa. Para complacerla, Tamer acepta participar en una misteriosa operación de banderas en vísperas del Día de la Independencia israelí, día de luto para los palestinos.

Dauer: 1h40

Genre: Drama

Regie: Firas Khoury

Tamer ist Palästinenser und lebt in Israel. Er führt mit seinen Freunden das Leben eines sorglosen Gymnasiasten, bis die schöne Maysaa auftaucht. Um ihr zu gefallen, willigt Tamer ein, an einer mysteriösen Flaggenoperation am Vorabend des israelischen Unabhängigkeitstages teilzunehmen, der für die Palästinenser ein Tag der Trauer ist.

