Cinéma Arudy : Détective Conan, le sous-marin noir 11 Rue Saint-Michel Arudy, 27 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h50

Genre : Animation

Réalisé par Yuzuru Tachikawa

Cette nouvelle aventure du célèbre détective se déroule en mer, près de l’île de Hachijô, Tokyo. Des ingénieurs du monde entier se sont réunis pour une opération à grande échelle sur « La bouée du Pacifique », une installation en mer permettant de relier entre elles les caméras de sécurité appartenant aux forces de police du monde entier. De plus, une nouvelle technologie mettant à profit un système de reconnaissance faciale y fait l’objet de tests. Pendant ce temps, Conan qui visite l’île avec les Détectives Juniors reçoit un appel de Subaru Okiya l’informant qu’une employée d’Europol a été assassinée en Allemagne par Gin, de l’Organisation des Hommes en Noir. Inquiet, Conan se faufile dans la bouée du Pacifique et découvre qu’une ingénieure a été kidnappée par l’Organisation..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h50

Genre: Animation

Directed by Yuzuru Tachikawa

This new adventure of the famous detective takes place at sea, near the island of Hachijô, Tokyo. Engineers from all over the world have gathered for a large-scale operation on « The Pacific Buoy », an offshore installation linking security cameras belonging to police forces worldwide. A new technology using facial recognition is also being tested. Meanwhile, Conan, visiting the island with the Junior Detectives, receives a call from Subaru Okiya informing him that a Europol employee has been murdered in Germany by Gin of the Men in Black Organization. Worried, Conan sneaks into the Pacific buoy and discovers that an engineer has been kidnapped by the Organization.

Duración: 1 hora 50 minutos

Género: Animación

Dirigida por Yuzuru Tachikawa

Esta nueva aventura del famoso detective tiene lugar en el mar, cerca de la isla de Hachijô, en Tokio. Ingenieros de todo el mundo se han reunido para una operación a gran escala en « La boya del Pacífico », una instalación en el mar que conecta cámaras de seguridad pertenecientes a cuerpos de policía de todo el mundo. Además, allí se está probando una nueva tecnología que utiliza un sistema de reconocimiento facial. Mientras tanto, Conan, que se encuentra de visita en la isla con los Detectives Junior, recibe una llamada de Subaru Okiya informándole de que un empleado de Europol ha sido asesinado en Alemania por Gin, de la Organización de los Hombres de Negro. Preocupado, Conan se cuela en la Boya del Pacífico y descubre que un ingeniero ha sido secuestrado por la Organización.

Dauer: 1 Std. 50 Min

Genre: Animation

Regie: Yuzuru Tachikawa

Dieses neue Abenteuer des berühmten Detektivs spielt auf dem Meer, in der Nähe der Insel Hachijô, Tokio. Ingenieure aus aller Welt haben sich für eine groß angelegte Operation an der « Pazifikboje » versammelt, einer Installation im Meer, mit der Sicherheitskameras, die Polizeikräften auf der ganzen Welt gehören, miteinander verbunden werden können. Außerdem wird dort eine neue Technologie getestet, bei der ein Gesichtserkennungssystem zum Einsatz kommt. In der Zwischenzeit erhält Conan, der mit den Juniordetektiven die Insel besucht, einen Anruf von Subaru Okiya, der ihm mitteilt, dass eine Europol-Mitarbeiterin in Deutschland von Gin von der Organisation « Men in Black » ermordet wurde. Besorgt schleicht sich Conan in die Pazifikboje und findet heraus, dass eine Ingenieurin von der Organisation entführt wurde.

