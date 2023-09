Cinéma Arudy : La beauté du geste 11 Rue Saint-Michel Arudy, 24 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h39

Genre : Drame

Réalisé par Sho Miyake

Keiko vit dans les faubourgs de Tokyo où elle s’entraîne avec acharnement à la boxe. Sourde, c’est avec son corps qu’elle s’exprime. Mais au moment où sa carrière prend son envol, elle décide de tout arrêter….

2023-09-24

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 39 minutes

Genre: Drama

Directed by Sho Miyake

Keiko lives on the outskirts of Tokyo, where she trains relentlessly in boxing. Deaf, she expresses herself with her body. But just as her career is taking off, she decides to call it quits?

Duración: 1 hora 39 minutos

Género: Drama

Dirigida por Sho Miyake

Keiko vive en las afueras de Tokio, donde entrena sin descanso al boxeo. Sorda, se expresa con su cuerpo. Pero justo cuando su carrera está despegando, decide dejarlo..

Dauer: 1 Std. 39 Min

Genre: Drama

Regie: Sho Miyake

Keiko lebt in den Vororten von Tokio, wo sie hartnäckig Boxen trainiert. Da sie taub ist, drückt sie sich mit ihrem Körper aus. Doch als ihre Karriere in Schwung kommt, beschließt sie, alles hinzuschmeißen

